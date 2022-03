Após fevereiro ‘sem técnico’, Corinthians tem março com clássicos e semanas livres para se adaptar a Vítor Pereira Timão passou 20 dias sob o comando de Lázaro e garantiu vaga antecipada ao mata-mata do Paulistão. Desafio com Vítor Pereira é adaptação e desempenho nos clássicos

O Corinthians iniciou fevereiro com Sylvinho e terminou com Vítor Pereira. Apesar da mudança no comando e a demora da diretoria em anunciar o português (20 dias), o clube teve aproveitamento de 72,2% nas seis partidas que disputou no segundo mês do ano e, com a derrota do Água Santa para o São Paulo, garantiu vaga antecipada ao mata-mata do Paulistão.

Muito se deve pelo ótimo trabalho executado pelo interino Fernando Lázaro durante esse período, que não só encaixou bons resultados como conseguiu implantar uma tática capaz de potencializar o ‘quinteto mágico’, composto pelos principais reforços do Timão desde o último semestre de 2021.

Os jogos de fevereiro:

Corinthians 1 x 2 Santos – Paulistão

Ituano 2 x 3 Corinthians – Paulistão

Corinthians 2 x 1 Mirassol – Paulistão

Corinthians 3 x 0 São Bernardo – Paulistão

Botafogo-SP 1 x 1 Corinthians – Paulistão

Corinthians 1 x 0 Red Bull Bragantino – Paulistão

O QUE ESPERAR DE MARÇO



Março não será tão frenético em relação à quantidade de jogos, porém a agenda já começa com o Majestoso no sábado (5). Vítor Pereira terá a missão de triunfar não só contra o São Paulo, no Morumbi, como também no Dérbi contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Com quase três semanas dedicadas a treinos, o treinador português terá valioso tempo para implementar sua metodologia de trabalho e novas táticas, assim como o elenco do Corinthians poderá se adaptar ao novo treinador com mais tranquilidade, tendo em vista que a equipe já está classificada ao mata-mata do estadual.

O Timão deve fazer o jogo único das quartas de final no dia 23 de março. Caso avance, a semifinal está programada para o dia 27.

Aliás, este mês para o Timão será dedicado apenas ao Paulistão. No entanto, há que ficar atento quanto à Libertadores, pois o sorteio da fase de grupos do torneio será no dia 23 de março – e os jogos iniciam em 6 de abril.

Relembre a distribuição dos potes:



POTE 1

Palmeiras

River Plate

Boca Juniors

Flamengo

Nacional-URU

Peñarol

Atlético-MG

Cerro Porteño

POTE 2

Athletico-PR

Libertad

Independiente del Valle

Universidad Católica-CHI

Emelec

Corinthians

Colo-Colo

Vélez Sarsfield

POTE 3

Sporting Cristal

Bragantino

Deportivo Táchira

Alianza Lima

Colón

Tolima

Caracas

Time colombiano a ser definido

POTE 4

Always Ready

Talleres

Independiente Petrolero

Fortaleza

Classificado das fases anteriores

Classificado das fases anteriores

Classificado das fases anteriores

Classificado das fases anteriores

Confira a agenda de março do Corinthians



05/03 – São Paulo x Corinthians – 10ª rodada do Paulistão (Morumbi)

12/03 – Corinthians x Ponte Preta – 11ª rodada do Paulistão (Neo Química Arena)

17/03 – Palmeiras x Corinthians – jogo atrasado da 6ª rodada do Paulistão (Allianz Parque)

20/03 – Novorizontino x Corinthians – 12ª rodada do Paulistão (Estádio Jorge Biase)

23/03 ou 24/03 (datas a definir) – Quartas de final do Paulistão (local a definir)

26/03 ou 27/03 (datas a definir) – Semifinais do Paulistão (local a definir) *

* Caso avance de fase

