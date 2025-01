Após férias com a mulher e filha, Luan Santana divulga agenda de shows

O cantor Luan Santana retorna aos palcos no próximo 18 de janeiro, em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, após um período de férias ao lado de sua esposa, Jade Magalhães, e da filha do casal, Serena Magalhães Santana.

Para dar início à divulgação de sua agenda de 2025, o artista fez um ensaio exclusivo com o fotógrafo Bruno Rangel.

Confira os registros e agenda confirmada do cantor para o primeiro trimestre de 2025:

Janeiro:

18/01 – Xangri-lá (RS)

19/01 – Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

De 20 a 24/01 – campanhas

25/01 – Praia Grande (SP)

Fevereiro:

01/02 – Matinhos (PR)

03/02 a 17/02 – ação internacional

Março:

02/03 – Guarujá (SP)

05/03 a 13/03 – produção internacional

14/03 – Umuarama (PR)

22/03 – Balneário Camboriu (SC)

29/03 – São Paulo (SP)- The End Luan City