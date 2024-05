Após fazer doação generosa, Luciano Huck visita abrigo no Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 11:54 Para compartilhar:

Na manhã desta terça-feira, 14, Luciano Huck, 52, compartilhou com seus milhares de seguidores nas redes sociais que foi até o Rio Grande do Sul pela primeira vez após a tragédia das enchentes. O apresentador da Globo, que fez uma doação generosa para a população afetada pelas chuvas, resolveu ir pessoalmente a um abrigo.

+Entenda por que a Globo está sofrendo ataques na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul

+‘Relacionada à sua postura social e política’, diz especialista após Anitta sofrer intolerância religiosa

“Depois de vários dias pensando no Rio Grande do Sul e ajudando à distância…”, escreveu ao postar uma imagem impactante da enchente. Em seguida, mostrou um pouco do voo em cima da cidade alagada. “Eu vim olhar olho no olho das pessoas que estão enfrentando essa tragédia”, disse Huck.

“Nesse abrigo estão dezenas de família. A gente que é pai ou mãe imagina o tamanho da dor dessas família. Eu quis leva um pouco de carinho”, comentou sobre o momento difícil que os gaúchos estão passando.

Doação milionária

Durante o último ‘Domingão Com o Huck’ ao vivo, a dona Déa Lúcia revelou que Luciano Huck fez uma doação de R$ 1 milhão ao Rio Grande do Sul.

“Tem muita gente rica que é pão duro. Luciano Huck doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa”, revelou a veterana na atração.

Na sequência, o comunicador refletiu sobre a ação. “Faço com muito gosto e, se precisar, faço de novo. O conselho ajuda, o exemplo arrasta. Quem puder doar, que doe”, concluiu o marido do Angélica.