Após fatura de R$ 6 mi, entenda como funciona pagamento da mesada da irmã de Neymar

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., voltou a ser assunto na mídia após estourar uma fatura de cartão de crédito no valor impressionante de R$ 6 milhões, entre dezembro e janeiro. Para ganhar esse valor recebendo um salário mínimo de R$ 1.518 por mês, uma pessoa levaria aproximadamente 329 anos e 4 meses – sem considerar impostos, reajustes salariais ou outros fatores econômicos.

A informação foi divulgada pela jornalista Gaby Cabrini, do Fofocalizando, do SBT, e gerou grande repercussão, especialmente pelo fato de que a influencer não conseguiu arcar com o montante e precisou recorrer ao pai, Neymar da Silva Santos, para quitar a dívida. Esse episódio reacendeu as discussões sobre o padrão de vida luxuoso que Rafaella mantém há anos e levantou uma questão que muitos se perguntam: afinal, como funciona a mesada da irmã de Neymar?

Diferente da maioria das pessoas, Rafaella possui um cartão de crédito sem limite pré-estabelecido. Esse tipo de benefício, comum entre milionários e celebridades, permite compras sem restrições de valor, dependendo apenas da aprovação da operadora. Assim, gastos que incluem roupas de grife, acessórios exclusivos e viagens em jatinhos particulares são apenas parte de sua rotina.

Apesar de atuar como influenciadora digital e constar na lista de sócios de alguns negócios da família, fontes próximas garantem que sua renda própria não seria suficiente para sustentar esse padrão de vida. Assim, há anos, Rafaella recebe uma espécie de mesada do pai e do irmão, Neymar Jr., que fazem questão de garantir seu conforto.

Segundo pessoas próximas, os valores ultrapassam os seis dígitos mensais, porém o pai já teria demonstrado preocupação com o ritmo crescente das despesas da filha e, mesmo mantendo as extravagâncias, estaria cada vez menos disposto a cobrir valores tão altos.

Essa polêmica fatura milionária teria sido influenciada pelos gastos com período de festas, por conta dos presentes de Natal e das férias luxuosas. Generosa, Rafaella presenteou não apenas seus familiares e o namorado, Gabigol, mas também a cunhada Dhiovanna Barbosa, os sogros e os sobrinhos, Davi Lucca e Mavie. Além disso, ela teria feito questão de recompensar todas as pessoas que trabalham diretamente com ela.

Outro ponto que impactou nos gastos foram as compras para Helena, filha de Neymar Jr. com a modelo Amanda Kimberlly. Em janeiro, Rafaella presenteou a bebê com mais de 40 peças de roupa, incluindo vestidos luxuosos de algodão, sapatinhos e acessórios exclusivos. O gesto, além de um carinho de madrinha, também foi interpretado por alguns seguidores na internet como uma forma de demonstrar que a pequena tem direito a mimos suntuosos assim como os demais herdeiros do craque.

Mas, com certeza, casos como o de Rafaella nos fazem refletir sobre os limites do consumo e de tamanha riqueza. No livro “O Paradoxo da Escolha”, o psicólogo Barry Schwartz alerta que ter muitas opções e recursos pode gerar ansiedade em vez de felicidade. Com toda a repercussão da notícia, vi muitas críticas à Rafaella por conta do altíssimo valor da fatura, porém mais do que ser julgada, acredito que ela precisa ser acolhida para conseguir encontrar um ponto de equilíbrio diante de todos os privilégios que hoje ela pode usufruir.

Em “Vida Líquida”, o sociólogo Zygmunt Bauman aborda como o desejo por consumo pode ser uma tentativa de preencher lacunas emocionais. A realidade é que todo excesso esconde uma falta. Rafaella, como qualquer pessoa, tem suas carências e acredito que busca, de alguma forma, compensá-las. Porque, embora o dinheiro facilite bastante a vida, ele não é garantia de felicidade plena. Afinal, como canta Caetano Veloso, ‘é a dor e a delícia de ser o que é’.”

Nova tattoo

Nesta quarta-feira, 26, enquanto treinava, Neymar exibiu nos stories uma tatuagem na lateral da coxa com a frase: “As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer”.

Atualmente atuando pelo Santos, Neymar tem mostrado grande evolução e apareceu nos treinos na Vila Belmiro vestindo a camisa 10, eternizada por Pelé.

Não vai mudar

A Record pretende manter a exibição do Acerte ou Caia no mesmo horário, mesmo com a estreia de Felipe Andreoli e Rafa Brites aos domingos. A tendência é que os novos formatos comandados pelo casal que deixou a Globo sejam exibidos à noite. Havia prometido a vocês que buscaria essa informação. Afinal, o game show de Tom Cavalcante tem ido muito bem na audiência, ao ponto de fazer o SBT até começar a refletir se Celso Portiolli seguirá mesmo com sete horas de programa. Então, Record… Como dizem: em time que está ganhando, não se mexe – ainda mais aos domingos.

Brasileiras em Milão

Iza e Jade Picon desembarcaram em Milão para prestigiar a Semana de Moda. A cantora foi convidada para o desfile da Fendi, marca da qual é embaixadora no Brasil desde fevereiro de 2023. O evento celebrou os 100 anos da grife, fundada pelos avós de Silvia Venturini Fendi, que atualmente lidera a maison.

Centenário

Após a saída de Kim Jones em outubro, Silvia Venturini Fendi assumiu a direção criativa da Fendi, posto que já ocupou entre a morte de Karl Lagerfeld e a chegada de Kim.

Criadora da icônica Baguette, ela não precisou mergulhar nos arquivos para celebrar os 100 anos da grife – as lembranças de família e sua própria história com a marca falam por si. Na passarela, ironia e sofisticação se misturaram, enquanto Silvia brincou com estereótipos femininos, provando que suas clientes podem vestir o que quiserem. Sua passarela trouxe modelos de todos os corpos e idades. Incrível!