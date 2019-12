Após falhar em missão, cápsula Starliner volta para Terra

ROMA, 22 DEZ (ANSA) – A cápsula espacial Starliner, da Boeing, aterrissou neste domingo (22) no deserto do estado norte-americano do Novo México, após falhar na missão de alcançar a Estação Espacial Internacional (ISS). As imagens fornecidas pela NASA mostraram o retorno da cápsula à Terra às 5h58 locais, na base de White Sands. A Starliner tinha decolado na última sexta-feira (20), de Cabo Canaveral, na Flórida. Mas, pouco depois de se separar do foguete que a levava, a cápsula teve um problema nos motores, que não ligaram como o planejado e passaram a consumir combustível em excesso. Isso impossibilitou a cápsula de entrar em órbita e chegar à ISS.

Por isso, a NASA e a Boeing decidiram trazer a Starliner de volta para a Terra. (ANSA)