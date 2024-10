Após falha em voo, avião com Lula e Janja pousa em Brasília ‘sem intercorrência’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 10:25 Para compartilhar:

O avião trazendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a comitiva que o acompanhava de volta do México pousou na Base Aérea de Brasília às 10h12 desta quarta-feira, 2. Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social), o “voo foi tranquilo” e “sem nenhuma intercorrência”.

O presidente havia viajado para acompanhar a posse da presidente mexicana Cláudia Sheinbaum. Na noite de terça-feira, 1º, o avião da FAB (Força Aérea Brasileira) em que o presidente estava precisou retornar ao Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucia – NLU), na Cidade do México, após apresentar problemas.

A aeronave VC-1 decolou na tarde de terça-feira, 1°, e, em seguida, apresentou problemas. Por conta disso, precisou ficar voando em círculos por quase cinco horas para queimar combustível. Por volta das 22h (no horário de Brasília) o avião pousou em segurança no aeroporto mexicano.

O presidente, a primeira-dama Janja da Silva, o chanceler Mauro Vieira e outros ministros embarcaram em uma outra aeronave na mesma noite.

Em relação ao problema técnico, o jornal “O Globo” informou que uma das hipóteses é de que um pássaro teria colidido com a turbina do avião, mas a informação ainda não foi confirmada.

As verdadeiras causas do problema serão determinadas após uma investigação da FAB em colaboração com as autoridades mexicanas.

No mês de fevereiro, a aeronave presidencial teve de interromper a decolagem no Aeroporto de Congonhas durante retorno do presidente a Brasília, no Distrito Federal.

*Com informações da Agência Brasil e Ansa