Após fala sobre sexualidade repercutir na web, Flor Gil se manifesta: ‘Recebi uma educação livre’

Flor Gil usou o Instagram nesta sexta-feira, 28, para comentar a repercussão de uma conversa com sua mãe, Bela Gil, na qual assume ser lésbica.

Em um post na rede social, a adolescente de 15 anos recebeu uma chuva de comentários de apoio de celebridades.

“Sou uma menina que gosta de meninas, gosto de pessoas e sou atraída pela conexão. Sempre recebi uma educação livre, respeitosa, e, por isso, não tive que sair do armário em momento nenhum, porque nunca estive dentro dele”, começou, na legenda da publicação.

“Sei que essa liberdade vem do contexto da minha criação, da minha geração, vem dos meus pais e dos que estão ao meu redor, e só tenho a agradecer por esse privilégio! Só estou sendo, e espero que todos sejam livres pra amar quem quer que seja, hoje, amanhã e sempre também. Aqueles que ainda não podem se jogar no mundo, espero que essa luta abra logo todas as portas, porque o problema não está em você, e sim naqueles que querem te esconder! Eu não tenho pressa de encontrar um rótulo e nem tenho vontade de buscar esse encaixotamento. Sigo assim vivendo livremente, sem medo de amar e ser feliz!”, concluiu a cantora.

“Digo e repito, você é meu orgulho. Tia te ama infinito”, escreveu Preta Gil. “Você é amor puro”, elogiou Sabrina Sato.

Fernanda Paes Leme, Ana Carolina, Taís Araújo e Camila Pitanga também foram algumas das famosas que elogiaram Flor em seu post. Confira:

