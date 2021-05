Após expulsão do Patriota, Fernando Holiday anuncia filiação ao Novo

Após ter sido expulso do Patriota, em abril deste ano, o vereador de São Paulo Fernando Holiday anunciou nesta sexta-feira (28), em publicação em suas redes sociais, que está se filiando ao partido Novo.

“É oficial! Acabo de receber a confirmação do @partidonovo30 da minha filiação após processo seletivo de transferência partidária. Agradeço imensamente todos filiados que têm me dado as boas-vindas. Tenham certeza de que honrarei essa confiança. Hoje estou realizando um sonho!”, disse o parlamentar.

O vereador anunciou na terça-feira (25) que havia pedido para se filiar ao Novo. “Sempre vi no NOVO uma esperança na política. E, por essa razão, sempre usei o padrão do partido como parâmetro de atuação. Espero ser aprovado e realizar o sonho de ser NOVO de verdade”, disse Holiday no Twitter.

Holiday estava sem legenda desde abril, quando foi expulso do Patriota após se recusar a apoiar a candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados.

A decisão do Patriota de expulsar membros que façam críticas ou não estejam alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem como objetivo atrair a ida do presidente para a sigla.

É OFICIAL!



Acabo de receber a confirmação do @partidonovo30 da minha filiação após processo seletivo de transferência partidária.



Agradeço imensamente todos filiados que têm me dado as boas-vindas.



Tenham certeza de que honrarei essa confiança. Hoje estou realizando um sonho! — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) May 28, 2021

Veja também