Após expor câncer da filha, Tiago Leifert recebe relatos de pais levando bebês ao médico

Durante o último final de semana, Tiago Leifert e a esposa, Daiana Garbin, revelaram no Instagram que a filha Lua está com um tipo raro de câncer nos dois olhos. O relato fez com que diversos pais de crianças prestassem mais atenção nos filhos e levassem as crianças ao médico depois de escutarem os jornalistas.

Na rede social, Tiago contou que já recebeu mensagens de seguidores contando que descobriram algo em seus filhos. “Já estão começando a chegar as primeiras mensagens de crianças que foram ontem ao ‘oftalmo’ e já detectaram alguma coisa. Provavelmente não é retinoblastoma, porque é muito raro, mas já conseguiram detectar alguma doença e a gente vai salvar essas crianças. Já deu certo, o objetivo era uma e a gente já tem dois relatos. Muito obrigado a todos”, disse o jornalista.

