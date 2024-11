Após explosões em Brasília, aliados de Lula criticam PL da Anistia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2024 - 8:36 Para compartilhar:

Após as explosões que ocorreram em Brasília, que ocorreram na quarta-feira, 13, aliados de Lula criticaram o PL da Anistia para envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023.

A lista engloba a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso Nacional.

Gleisi Hoffmann

Para Gleisi, os fatos” repetem o cenário, os alvos e a violência do 8 de janeiro”. E completa: “são muitos elementos que nos alertam para permanecer vigilantes em defesa da democracia”.

Os gravíssimos fatos desta noite na Praça dos Três Poderes repetem o cenário, os alvos e a violência do 8 de janeiro. O carro com explosivos na Câmara dos Deputados é de um candidato a vereador do PL de Santa Catarina. São muitos elementos que nos alertam para permanecer… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 14, 2024

Paulo Pimenta

Pimenta, por sua vez, afirmou que “os ataques às instituições são ataques à democracia e ao povo brasileiro”.

Os ataques às instituições são ataques à democracia e ao povo brasileiro. A Polícia Federal já instaurou inquérito e investiga quem são os responsáveis pelas explosões no Anexo IV da Câmara dos Deputados e na Praça dos Três Poderes. Cada vez mais, a defesa da democracia, o… — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) November 14, 2024

Randolfe Rodrigues

Já Randolfe indicou que o atentado ocorrido tem características de motivação política.

O atentado ocorrido tem características de motivação política. É inadmissível após tantos ataques a nossa democracia. Que haja apuração rigorosa para apontar responsáveis e que vença a união dos brasileiros. Somos um só país, uma grande nação! Não deve haver divergência quando a… — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 14, 2024