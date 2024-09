Após explosões de pagers, novo ataque mira ‘walkie-talkies’ do Hezbollah

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 11:54 Para compartilhar:

Walkie-talkies usados pelo Hezbollah explodiram no subúrbio de Beirute, no Líbano, nesta quarta-feira, 18, dizem fontes próximas ao grupo e socorristas.

Uma fonte próxima ao movimento e a Agência Nacional de Informação (ANI) afirmou à AFP que “vários walkie-talkies explodiram no subúrbio do sul de Beirute”, onde acontecem os funerais de membros do Hezbollah que morreram na véspera devido à explosão de equipamento de comunicação de membros do grupo pró-iraniano.

Correspondentes da AFP relataram, por sua vez, explosões em Sidon (sul) e Balbeque (leste).

Na terça-feira, 12 pessoas morreram e cerca de 2.800 ficaram feridas após as explosões de ‘pagers’ no Líbano, que afetaram principalmente membros do movimento pró-Irã Hezbollah.

O Hezbollah, seu padrinho político Irã e vários analistas de segurança acusam Israel pela explosão dos dispositivos, que não comentou o incidente.

“Objetos civis” não deveriam ser transformados em armas, condenou o chefe da ONU, António Guterres, em reação ao ataque mortal com ‘pagers’.

“É muito importante que haja um controle eficaz dos objetos civis para não transformá-lo em armas. Esta deveria ser uma regra para todos no mundo, que os governos deveriam ser capazes de aplicar”, disse Guterres à imprensa.