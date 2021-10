Após execuções, presos são transferidos pelo governo do Paraguai

O governo do Paraguai começou, nesta sexta-feira (15), a transferência de 430 presos considerados de alta periculosidade da Penitenciária de Pedro Juan Caballero.

De acordo com a Band, os presos são ligados a facções criminosas que atuam no tráfico na região de fronteira com o Brasil.

As transferências estão acontecendo uma semana depois da primeira das seis execuções que aconteceram na região recentemente.

Em Ponta Porã, que fica do lado brasileiro da fronteira, a Secretaria de Segurança Pública pediu aos moradores do local que andem com documentos de identificação para facilitar o trabalho da polícia.

