Após ex aparecer com polícia em boate, Andressa Urach volta para casa: ‘Bem pianinha’

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, compartilhou em suas redes sociais fotos da modelo voltando para casa, após ele aparecer com a polícia na Gruta Azul. A modelo iria se apresentar na casa de shows para adultos, localizada em Porto Alegre.

“Em casa. E bem pianinha”, escreveu o empresário. Ele ainda publicou uma foto que Urach fez do momento em que ele chegou na boate com a PM. “Atenção, prostíbulo vagabundo Gruta Azul. Vai ser assim agora”, avisou Thiago.

Foi a própria Urach, que está grávida do primeiro filho do ex-casal, que está em meio a uma conturbada separação, que mostrou que o ex estava com policiais em frente à boate. “Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia! Quer mandar me prender por quê?”, postou ela. “Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida”, completou a modelo.

“Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso?! Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo. Agora vou voltar a comer minha jantinha, porque depois tenho que trabalhar, me apresentar”, finalizou.

