Após EUA e Brasil, Índia passa marca de 1 milhão de casos

NOVA DÉLI, 17 JUL (ANSA) – A Índia tornou-se nesta sexta-feira (17) o terceiro país do mundo a registrar mais de um milhão de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2), confirmam os dados do governo e os do Centro Universitário Johns Hopkins. Antes, apenas Estados Unidos e Brasil haviam ultrapassado essa cota.

Até às 8h desta sexta, o país já contabiliza 1.003.832 infecções e 25.602 mortes por Covid-19, conforme a universidade norte-americana. Nas últimas 24 horas, foram quase 35 mil novos infectados e 700 óbitos pela doença.

No entanto, a realidade no segundo país mais populoso do mundo (que tem cerca de 1,5 bilhão de habitantes) pode ser bem pior, já que a Índia é um dos que menos fazem testes para detectar o coronavírus, com cerca de 9,4 mil testes para cada milhão de habitantes. Até mesmo o Brasil, que também testa pouco, tem um número melhor, com cerca de 23 mil testes por milhão. Os EUA testam 138 mil pessoas a cada milhão. Os dados são do portal WorldMeters.

Apesar da incidência ser considerada baixa, 730 casos a cada milhão de pessoas, o temor de especialistas é que a pandemia se alastre de maneira intensa para o interior do país. O governo indiano até havia implantando um duríssimo lockdown no início da crise sanitária, mas precisou afrouxar as regras por conta da grande pobreza da população. (ANSA)

