Após estreia no profissional do Santos, Victor Yan sofre fratura e será operado

A felicidade de Victor Yan por ter realizado a sua estreia entre os profissionais do Santos durou pouco. Nesta quarta-feira, o clube da Vila Belmiro revelou que o jovem meio-campista, de 16 anos, sofreu uma fratura no tornozelo direito e precisará passar por uma cirurgia.

O Santos não deu maiores detalhes sobre a gravidade do problema de Victor Yan, apenas explicando que ele se lesionou durante o treinamento da última terça. Além disso, adiantou que o jovem será operado nesta quinta-feira, mas não realizou uma previsão sobre o período de afastamento dos gramados do jogador.

No último domingo, quando o técnico Jair Ventura poupou os titulares do Santos no duelo com o São Bento, pela rodada final da fase de classificação do Campeonato Paulista, Victor Yan recebeu a sua primeira chance entre os profissionais ao substituir Robson Bambu aos 32 minutos do segundo tempo da derrota por 3 a 1, na Vila Belmiro.

Agora, então, Victor Yan vai desfalcar o Santos e também a seleção brasileira sub -17, para a qual havia sido convocada visando amistosos contra a Inglaterra, no fim de março, na Espanha.

“Infelizmente tive uma lesão no tornozelo e terei que ficar de molho por algum tempo. Estou triste pelo ocorrido, a vida às vezes nos prega peças que são difíceis de entender, mas tenho a total confiança em Deus, que coloca os obstáculos na nossa frente para serem derrubados. Espero que a cirurgia e a recuperação aconteçam da melhor maneira para eu voltar a jogar o quanto antes”, escreveu Victor Yan em seu perfil no Instagram.