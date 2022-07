Após estreia na pandemia, banda de K-pop aespa se encontra com os fãs pela primeira vez

LOS ANGELES(Reuters) – A estreia no meio da pandemia não impediu que o grupo de pop sul-coreano aespa conquistasse admiradores, mas impediu que a banda os encontrasse presencialmente.

O grupo –composto pelos integrantes Karina, Winter, Giselle e Ningning– vem tentando remediar isso desde o lançamento da banda, no final de 2020. Em uma turnê para promover o novo álbum “Girls”, o grupo se apresentou no Coachella e apareceu no programa “Good Morning America”, e está absorvendo a chance de ver os fãs de perto.

“Já que não tínhamos muitas oportunidades de interagir com o público ao vivo, porque estávamos durante a pandemia, nossa primeira estreia não pareceu real”, disse a cantora Ningning, uma das integrantes. “É um momento fascinante para a gente”.

(Reportagem de Rollo Ross)