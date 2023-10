Após estreia em ‘Elas por Elas’, Shi Menegat protagoniza segundo filme

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 3:46 Para compartilhar:

Shi Menegat, mais novo talento da TV Globo, tem duas grandes estreias recentes. Artista não-binária que fez seu début na televisão na novela “Elas por Elas”, remake da obra de 1982, Shi agora tem seu rosto também estampado nas telonas.

Na novela das 18h, Shi deu vida a Renée em sua juventude. Vivida por Maria Clara Spinelli na fase atual, a personagem, uma pessoa transgênero, enfrenta dilemas da vida de chefe de família, mãe, trabalhadora e amiga.

Já no cinema, estreou, no dia 8 de outubro, o filme “O Mensageiro”, exibido no Festival do Rio. No longa de Lucia Murat, Shi interpreta Armando, um soldado do exército em 1969, durante a ditadura militar brasileira.

“Foi um papel que mexeu muito comigo, pela pesquisa e trabalho intenso de corpo e construção de personagem, e também pela imersão teórica sobre uma época que não pode nunca ser esquecida”, afirma.

Esse não é o primeiro papel de destaque de Shi, que, em 2018, viveu Pedro no filme “Tinta Bruta”. Na obra, o jovem faz performances eróticas na webcam enquanto tenta sobreviver em meio a um processo criminal, à partida da irmã e aos olhares que sempre recebia quando saía às ruas.

O filme rendeu a Shi prêmios de melhor atuação no Festival do Rio e no Festival For Rainbow e de revelação no Prêmio Guarani do Cinema Brasileiro. Além disso, ganhou estatuetas no Festival Internacional de Cinema de Berlim (Alemanha), no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (México), no Boston LGBT Film Festival (Estados Unidos) e no Queer Lisboa (Portugal).

