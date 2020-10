Após estrear pelo profissional, lateral do Athletico admite: ‘Momento mais feliz da minha vida’ João Victor entrou em campo como profissional no duelo diante do Corinthians no último dia 14 de outubro

As boas atuações do jovem João Victor no Sub-17 do Athletico-PR fizeram com que o lateral-esquerdo fosse promovido ao profissional.

Com isso, na partida do último dia 14 de outubro pelo Brasileirão diante do Corinthians, ele teve a oportunidade de entrar e atuar nos minutos finais do confronto, momento esse que estará marcado para o resto da vida apesar do resultado desfavorável de 1 a 0.

– Momento muito feliz na minha vida, estrear pelo profissional é um sonho que tenho desde moleque e que foi realizado graças ao Athletico. É o melhor e o momento mais feliz da minha vida. Sei que isso é para poucos, então tento me manter tranquilo, com os pés no chão e vou seguir trabalhando com muita humildade – disse João, que completou:

– Minha família está muito orgulhosa de mim, sabem que não foi fácil chegar até aqui. Poucos sabem o que eu passei, não tinha dinheiro sequer para ir aos treinos. Agora eu consigo ajudar minha família, me ajudar, e não tenho nem palavras para agradecer ao clube e a comissão por me ajudarem a realizar isso – concluiu.

A próxima vez que joão Victor terá de acumular minutos pelo Furacão dentre os profissionais será no domingo (25) onde, novamente na Arena da Baixada, a equipe atuará pelo Brasileirão às 18h15 recebendo o Grêmio.

