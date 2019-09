Após esposa de dirigente do Botafogo ganhar carro, CBF fará novo sorteio

Rio – A CBF anunciou, na tarde desta segunda-feira, que irá realizar um novo sorteio para escolher o ganhador do carro zero do qual a esposa do presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo, Edson Alves Junior, havia sido vencedora. Ela não compareceu ao Nilton Santos na partida entre Botafogo e São Paulo, quando o veículo foi sorteado.

O novo premiado será conhecido no intervalo da partida entre Botafogo e Goiás, no próximo dia 9, também no Nilton Santos.

O bilhete com o nome de Ana Rita foi preenchido pelo pai do dirigente, que alegou não saber da obrigatoriedade do vencedor estar presente no estádio.

Confira a nota da CBF na íntegra:

A CBF informa que em razão de ter sido comprovada irregularidade no preenchimento do cupom relativo ao sorteio ocorrido no dia 21 de setembro de 2019, válido pela Rodada 20 da Série A do Campeonato Brasileiro 2019, durante a partida disputada entre as equipes do Botafogo F.R. e do São Paulo F.C., o participante contemplado foi automaticamente desclassificado pela Auditoria e o sorteio impugnado, nos termos do item 11 do Regulamento da Campanha. No dia 9 de outubro de 2019, a CBF realizará novo sorteio, durante o intervalo da partida a ser disputada entre as equipes do Botafogo F.R. e do Goiás E.C., no estádio Nilton Santos, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.