Após especulações, Maraisa confirma fim do noivado com Fernando Mocó: ‘Aconteceu’

A cantora Maraisa, 37 anos, da dupla com a irmã gêmea Maiara, abriu o coração e falou sobre o relacionamento com o empresário Fernando Mocó e disse que o noivado acabou, confirmando as especulações que circulavam na web nos últimos dias.

A sertaneja afirmou que o romance chegou ao fim por incompatibilidade de expectativas.

“Nem eu nem Fernando estávamos nos sentindo bem com nossa relação”, iniciou ela durante entrevista para “Fofocalizando” (SBT), publicada nesta quinta-feira, 27.

“A única coisa que quero dizer, é que ele seja feliz. Já teve muito falatório e brigas, merecemos seguir e encontrarmos pessoas que são compatíveis com nossas expectativas”, seguiu ela.

“É ruim demais terminar. Mas se aconteceu, era para acontecer. Tudo isso vai passar, e vamos aproveitar o momento para fazer muita música boa”, finalizou a artista.

Os rumores de término começaram após fãs perceberem que a cantora e o empresário trocaram unfollow nas redes sociais.

Maraisa ainda não havia falado publicamente sobre o assunto, mas publicou mensagem que soou como indireta ao então noivo.

“O tal do moleque nunca vai ser homem”, escreveu ela no “X”, antigo Twitter, na manhã da última segunda-feira, 24, chamando atenção dos seguidores, que se arriscaram a dar conselhos.

“Ai, Maraisa, você e Fernando são tão lindos juntos, não deixa pouca coisa abalar vocês, não. Tenha fé, tudo vai ficar bem”, disse uma seguidora. “Respira e não pira”, escreveu mais uma fã. “Apaga esse mico, minha filha”, pediu mais uma usuária da plataforma.

Após repercussão, a sertaneja apagou a publicação.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Maraisa e Fernando Mocó vivem crise no relacionamento. Em novembro do ano passado, por ocasião do aniversário do empresário, a artista publicou uma mensagem genérica para o noivo, o que deixou os fãs cismados. As desconfianças aumentaram quando os admiradores observaram que ele não reagiu à declaração da cantora. Porém, eles voltaram a aparecer juntos dias depois.

Amigos de infância, Maraisa e Fernando assumiram um namoro em junho de 2023 e noivaram em setembro do mesmo ano.

O casal planejava se casar em outubro de 2024, mas o relacionamento terminou em julho. Na ocasião, a crise veio à tona justamente ao deixarem de se seguir nas redes sociais, repetindo o que já haviam feito em novembro de 2023, cerca de quatro meses após eles assumirem o romance publicamente.

O noivado foi retomado oficialmente alguns dias após e a famosa voltou a aparecer usando sua aliança de compromisso.