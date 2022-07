Após Eslovênia dizer que Vyni mudou, ex-brother rebate: ‘Agora eu tô mais esperto’

Depois que Eslovênia Marques deu uma entrevista ao “PodDarPrado”, podcast apresentado por Gabi Prado, e ter dito que não tem mais contato com Vyni após o “BBB22”, por ele ter virado outra pessoa, o ex-brother rebateu a afirmação, na madrugada desta quarta-feira (20).

Vyni usou seus stories do Instagram para alfinetar a ex-sister e dizer que continua a mesma pessoa, mas que agora se ama mais e está mais esperto e seletivo.

“Continuo a mesma pessoa. A mesma pessoa que vocês conheceram, eu continuo. Só que agora eu tô mais esperto, tô mais seletivo, e agora eu tô me amando mais, que afinal foi o que tanto me cobraram pelos três meses que vocês me viram na televisão”, disse Vyni.

“Eu já vi comentário dizendo assim ‘Ah, o sucesso subiu pra cabeça. Ele tá arrogante’. E aí uma pessoa respondia mais ou menos assim: ‘Mas ele já foi arrogante com você?’ e a pessoa dizia ‘Não. Foi só porque eu vi os outros falando'”, diz.

“Se vocês soubessem o tanto de coisa que eu aguento calado, minha gente. Vocês não tem noção. Acho que é porque eu sou besta mesmo, porque se eu soltasse a língua… mas é aquela coisa, né, se eu fico calado, eu tô errado e o pessoal fala de mim. Se eu falo, respondo, eu tô errado também porque já vem o povo dizer que eu sou arrogante. Enfim, a gente sabe quem a gente é”, finalizou.