Após esgotarem os ingressos, Bruno Mars anuncia shows extras no Brasil

O cantor Bruno Mars anunciou novas datas de shows no Brasil após esgotarem os ingressos para as quatro apresentações agendadas no país. Na semana passada, a produção havia anunciado a agenda do artista no Brasil, com dois shows em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em Brasília.

Bruno Mars aterrissa em terras brasileiras no segundo semestre de 2024. A equipe do artista confirmou uma segunda noite no Rio de Janeiro, dia 05 de outubro, no Estádio Nilton Santos; duas datas extras em São Paulo, dias 12 e 13 de outubro, no Estádio MorumBIS, e um segundo show em Brasília, dia 18 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha.

Esta será a quarta vez do artista no Brasil após uma passagem icônica em 2023, onde se apresentou duas noites em São Paulo, para um público eufórico de 100 mil pessoas por dia.

Clientes Santander contarão com pré-venda exclusiva no dia 09 de maio, começando às 9h online e 11h na bilheteria oficial para o show de São Paulo, e 11h online e 13h nas bilheterias oficiais para os shows do Rio de Janeiro e Brasília.

Para o público geral, a venda começa no dia 10 de maio a partir das 9h online e 11h na bilheteria oficial para o show de São Paulo, e a partir das 11h online e 13h nas bilheterias oficiais para os shows do Rio de Janeiro e Brasília.

Os ingressos estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Clientes Santander poderão parcelar em até 5x sem juros e de 6 a 10x com juros nas compras online, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x sem juros, e de 4 a 8x com juros.

Já nas compras presenciais (bilheteria), clientes Santander poderão parcelar em até 5x sem juros, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x sem juros.

A realização é da Live Nation Brasil. O show de Brasília conta ainda com Metrópoles como media partner. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

Para os shows extras, as filas nas bilheterias oficiais da pré-venda e da venda geral terão pontos para recolhimento de doações de água, alimentos não perecíveis e roupas trazidas pelos fãs. Todo material será direcionado àqueles afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul com a maior brevidade possível.