Após erros, torcedores brincam com Gabigol: ‘Não tem perna direita’ Atacante teve boas oportunidades na primeira etapa, mas acabou as desperdiçando







O Flamengo fez bom primeiro tempo diante do Athletico Paranaense nesta quarta-feira e teve algumas chances de gol. As principais oportunidades do Rubro-Negro saíram dos pés de Gabigol, mas o atacante as desperdiçou, o que rendeu brincadeiras nas redes sociais.

– Gabigol tem uma certa dificuldade com a perna direita – escreveu o influenciador Allan Rodrigues.

– Gabigol não tem perna direita (risos) Faz o gol c****** – comentou um torcedor do Flamengo.

– Uma coisa eu garanto, minha perna direita é melhor que a do Gabigol – brincou o perfil do ‘Desimpedidos’.

Na primeira boa chance, Gabigol recebeu na entrada da área, chutou com a perna direita, mas tropeçou no gramado e o arremate saiu fraco. Logo seguinte, teve outra chance, mas ao invés de tocar de direita melhor equilibrado, chutou de esquerda, dentro da pequena área, e a bola saiu por cima.

