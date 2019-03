Após erros em empate do Flamengo, árbitro e assistente são afastados pela Ferj

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou na noite de sábado o afastamento do árbitro Pathrice Wallace Correa Maia e da auxiliar Raquel Matos das próximas rodadas da Taça Rio. A decisão aconteceu depois dos erros cometidos pela dupla no empate do Flamengo por 0 a 0 diante do Volta Redonda, no Maracanã.

No duelo realizado sábado, pela antepenúltima rodada da Taça Rio, Raquel impediu a vitória do Flamengo ao assinalar incorretamente impedimento de Hugo Moura nos acréscimos. O volante, improvisado na zaga, completou para o gol o rebote em chute de Diego, mas o lance foi anulado, prejudicando o time rubro-negro.

O Flamengo ainda reclamou bastante de um pênalti também no segundo tempo. Aos 20 minutos, Rodinei aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou a bola, que tocou no braço de Luiz Paulo. A arbitragem considerou o lance como legal.

“O Grupo de Gerenciamento de Problemas (GGP) da Comissão de Arbitragem analisou os lances de Flamengo 0 x 0 Volta Redonda, pela Taça Rio, e decidiu pelos afastamentos do árbitro Pathrice Maia e da assistente Raquel Matos pelas próximas rodadas”, limitou-se a explicar a Ferj.

Vice-líder do Grupo C da Taça Rio, o Flamengo volta a campo na terça-feira, quando visita o Madureira no Maracanã. Já o Volta Redonda atua na quinta, diante da Cabofriense, também fora de casa.