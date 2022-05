Após engano, ex-BBB Eslovênia recebe presente de Luan Santana

Eslovênia Marques apareceu em suas redes sociais para celebrar o presente que ganhou de Luan Santana. la é muito fã do artista e já tinha passado por uma confusão há poucos dias, quando achou que tinha recebido um mimo do cantor, mas era só um prato com um nome dele de um restaurante. Agora, a morena garantiu que recebeu itens do próprio Luan.

Nas redes sociais, ela mostrou os vários presentes espalhados em sua cama e comemorou. “Minha noite vai terminar do melhor jeito possível, minha gente. Olha o presente que Luan me deu. Ele mandou uma cartinha ainda e uma caixa cheia de coisas”, disse ela.