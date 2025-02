Após encontro com Motta, Haddad diz que pediu que Câmara evite ‘pauta-bomba’

Um dos projetos apresentados é a limitação dos supersalários. O tema já foi aprovado na Câmara e agora está aguardando a análise do Senado. O ministrou sinalizou uma negociação de alterações com senadores para resgatar pontos desidratados.

De acordo com ele, existe a possibilidade de reconsideração a posição na primeira fase da tramitação. “Hoje, foi objeto de conversa com o Hugo Motta e estabelecemos um entendimento de que se o projeto, que já foi votado na Câmara, está no Senado, volta com ingredientes novos de segurança para corrigir esta distorção, a Câmara está disposta a reconsiderar. A bola está com o Senado”, afirmou.