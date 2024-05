Após encerrar ciclo no PSG, Mbappé diz que anunciará seu novo clube em breve

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/05/2024 - 9:17 Para compartilhar:

O ciclo de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain se encerrou oficialmente neste sábado. Fora de casa, o clube derrotou o Lyon por 2 a 1 pela final da Copa da França em partida que marcou a última vez que o craque francês vestiu a camisa do time parisiense. Agora que a parceria se encerrou oficialmente, começam as perguntas de onde vai jogar o astro de 25 anos a partir da próxima temporada.

“Em pouco dias”, garantiu Mbappé sobre quando será o anúncio de sua nova equipe. A expectativa, há meses, tem sido a de que o atacante se junte ao Real Madrid de forma gratuita, já que seu contrato com o PSG vai terminou oficialmente com o fim da atual temporada. Mbappé chega para compor um ataque estrelado composto por Vini Jr, Rodrygo e Bellingham, além de Endrick, que está de malas prontas para se mudar para a Espanha.

Na zona mista após mais um título com o PSG, Mbappé foi questionado por jornalistas sobre os motivos de ainda não ter revelado seu próximo destino. Ele explicou que é por uma questão de respeito. “Eu acho que a melhor coisa a se fazer é terminar dizendo adeus”, explicou. “Tudo o que eu queria era terminar bem.”

“Tudo tem seu tempo. Eu vou anunciar meu novo time no momento que for oportuno. Será em apenas alguns dias, então não tem problema”, completou o craque. Por mais solicito que tenha sido, Mbappé ainda foi pressionado pelos repórteres, que insistiram e quiseram saber se seria antes da seleção francesa se reunir para a disputa da Eurocopa. Ele desconversou.

“Eu ainda não sei, ainda existem alguns detalhes. O mais importante foi vencer e viver a experiência dessas emoções finais”, respondeu.

REVELAÇÃO

O presidente de La Liga (o Campeonato Espanhol), Javier Tebas, acabou com o suspense em relação ao futuro de Mbappé e revelou que o jogador vai vestir a camisa do Real Madrid a partir da próxima temporada de futebol na Europa, que começa no meio deste ano.

O dirigente elogiou o atleta e enfatizou a qualidade do elenco da equipe merengue. “(Mbappé) é um dos melhores jogadores do mundo. Lá também estão Vinicius e Bellingham. O Real terá um grande elenco. Claro que isso não é garantia de ganhar campeonatos”, declarou Tebas ao jornal argentino Olé.

Tebas detalhou o acordo entre o Real Madrid e o atacante, e destacou as oportunidades que o jogador terá para levantar o troféu inédito. “Eles (Mbappé e Real Madrid) acertaram por cinco temporadas. Então, ele terá cinco oportunidades (de conquistar a Liga dos Campeões)”, disse o presidente.