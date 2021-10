Após encerrar atividades, Instituto Medina é vandalizado

Depois que o Instituto Medina foi fechado por causa de desentendimentos entre Simone e Gabriel Medina, o prédio responsável por abrigar o projeto foi vandalizado. As informações são da coluna de Léo Dias, que mostrou fotos do local com pichações que diziam: “A ganância acabou com o Instituto. Fora Simone Medina”.

De acordo com a mãe do surfista, ele tinha exigido que ela e o marido deixassem os cargos que tinham no instituto. A evacuação do prédio começou na quarta-feira (15/09), após Medina ganhar o tricampeonato de surfe mundial. O local era responsável por promover educação de jovens da região de Maresias, inclusive com aulas de surfe, e realizava doação de cestas básicas.

Veja a pichação feita no prédio:

