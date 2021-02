Após empréstimo, Everton Felipe volta ao São Paulo; jogador tem futuro incerto na equipe Meia estava emprestado ao Cruzeiro e Atlético-GO, antes de voltar ao Tricolor. Ele será avaliado pela comissão técnica de Hernán Crespo e pode continuar na equipe

O São Paulo teve um conhecido de volta no treino do último sábado, na reapresentação para encarar o Botafogo, na próxima segunda-feira (22), às 20h30, no Engenhão.

Após empréstimos ao Cruzeiro e Atlético-GO, o meia Everton Felipe voltou a trabalhar no CT da Barra Funda. Ele será avaliado pelo novo técnico Hernán Crespo e sua comissão técnica e tem o futuro incerto na equipe. O jogador tem contrato com o São Paulo até o dezembro de 2022.

Caso não se encaixe no modelo de jogo proposto pelo São Paulo, o Tricolor deve emprestar ou até mesmo tentar vender o jogador de 23 anos.

Shaylon, Jean, Junior Tavares e Hudson são os atletas emprestados pelo São Paulo que devem retornar ao CT nos próximos dias. Todos devem ser avaliados antes de terem os seus futuros definidos.

Everton Felipe voltou ao São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

