Após empréstimo ao Bahia, Chrystian brilha em reestreia pelo Joinville: ‘Sinto que evoluí’ Meia de 19 anos marcou um gol e deu uma assistência em sua reestreia pelo JEC, na primeira rodada do Grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro

Destaque do Joinville no último sábado, no empate em 3 a 3 com o Cascavel na rodada inicial do Grupo 8 da Série D do Brasileirão, o meia Chrystian, autor de um gol e uma assistência. está confiante em ser um dos protagonistas da campanha do clube na quarta divisão nacional. Segundo o jogador, que retornou de empréstimo no Bahia, a passagem pelo clube de Salvador foi fundamental para o seu crescimento.

Com o calendário ainda se encaixando por conta do 2020 diferente, devido à pandemia da Covid-19, o Bahia preferiu utilizar jogadores jovens na disputa do Baiano e Chrystian foi uma das peças que chegaram para compor a equipe. Por lá foram 11 partidas e muito aprendizado, segundo o jogador.

– Foi muito importante para mim esse período no Bahia e poder disputar o estadual por lá. Sinto que evoluí muito em termos táticos e de experiência. Saber que o Joinville solicitou minha volta porque também percebeu isso, me dá confiança. Entendo que tenho que trabalhar mais para seguir nesta crescente. Posso mais e dedicação não faltará para manter esse bom momento – prometeu.

Nesta primeira partida de Chrystian depois do empréstimo, o jogador, que completa 20 anos de idade no próximo mês de julho, saiu do banco e foi fundamental para o resultado conquistado fora de casa. Ele deu uma assistência e foi o autor do gol aos 45 minutos do segundo tempo.

– Todo meia vive de ser decisivo para a equipe, seja com passes ou pisando na área para finalizar. E acho que essa é uma pressão que me faz melhor, gosto disso. Estou me preparando para ser esse tipo de jogador. O objetivo é entregar tudo dentro de campo para ajudar o Joinville – comentou.

Pela segunda rodada do Grupo 8 da Série D do Brasileirão, o Joinville volta a campo no sábado, contra o Aimoré, na Arena Joinville. Chrystian está à disposição. A chave do JEC ainda conta com Caxias, Juventus-SC, Esportivo, Rio Branco, Cascavel e Marcílio Dias.

