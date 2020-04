Após empregada fazer teste para coronavírus, jornalista Flávio Fachel é afastado da Globo

O jornalista Flávio Fachel foi afastado da apresentação do programa ‘Bom Dia Rio’, da TV Globo, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro.

Fachel foi dispensado temporariamente após a sua empregada doméstica apresentar febre e fazer o exame para o novo coronavírus. Mesmo o resultado ainda não ficando pronto, Flávio avisou à direção da emissora, que preferiu afastar o funcionário.

Ainda não confirmado que ele esteja com a Covid-19, o apresentador teve tosse. Ainda de acordo com a coluna de Fábia, pode ser que ele volte ao jornalistico na próxima semana.

Caso Flávio Fachel esteja contaminado, ele não será o único dentro da Globo a ter o vírus. Alguns profissionais da emissora global como as jornalista Carol Barcellos, responsável pela editoria de esportes no Bom Dia Brasil da TV Globo, e Raquel Novaes, da GloboNews, testaram positivo para a doença.