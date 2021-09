Após empate sem gols, Abel reafirma estratégia do Palmeiras ‘O plano foi cumprido’ Treinador elogiou a solidez defensiva, mas ressaltou que sua equipe tem que melhorar com a posse da bola

Pela partida de ida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras empatou sem gols com o Atlético-MG no Allianz Parque. Após o duelo, Abel Ferreira analisou a partida e garantiu que a estratégia planejada para frear o time mineiro foi muito bem executada por sua equipe.

Além disso, o treinador destacou o plano traçado para inibir Guilherme Arana pela ala esquerda do ataque atleticano e, por fim, acrescentou que o Alviverde tem de melhorar com a posse da bola.

– O plano foi cumprido. Sabemos que o Atlético tem um lateral que ataca muito. Analisamos como eles fazem gols e uma parte vem do Arana. É influente nos produto final e nos gols que faz o Atlético. Sem bola, fomos inteligentes e astutos. Com bola, teremos que ver onde vamos ter que melhorar – apontou.

O comandante do Verdão também explicou o planejamento tático do Atlético e citou que o time tampouco conseguiu criar. Para ele, foi importantíssimo minas as armas do adversário e não ser vazado depois de uma sequência defensiva ruim.

– Não jogamos, nem o adversário. Concentramos nosso bloco bem junto no corredor central. É o que fazem grandes equipes para bloquear equipes que tem forma de jogar de atrair. Os atentos sabem como o Atlético faz gol e vínhamos de uma série de jogos sofrendo gols – iniciou o português.

– Estávamos numa série de jogos sofrendo gols. Foi fundamental, nesses dois jogos (Chape e Atlético), para passar confiança. Uma equipe que não é sólida defensivamente não ganha nada. Equipe que não sabe defender não ganha nada – concluiu.

Com a vantagem do gol fora por ter empatado em 0 a 0, o Palmeiras agora pode empatar com gols contra o Atlético-MG para se classificar à final da Libertadores. O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira (28) às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão.

