Após empate nos acréscimos, David Braz exalta o elenco do Fluminense: ‘Persistência da equipe’ O zagueiro ainda elogiou o time do Red Bull Bragantino e destacou que o grupo sabia que teria um jogo difícil

Na noite deste domingo, Red Bull Bragantino e Fluminense empataram por 2 a 2, no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca perdia por 2 a 0 até os 29 minutos da etapa final, mas conseguiu o empate com um gol nos acréscimos. Após o jogo, o zagueiro David Braz exaltou o grupo e destacou que a persistência é uma marca da equipe.

– É uma marca nossa que é a persistência da equipe. Nosso grupo tem isso daí desde o ano passado, tem dois meses que estou aqui no clube e já vinha percebendo desde o ano passado que o Fluminense, mesmo na dificuldade, procura não sentir, não se abater e correr atrás. Com o 2 a 0 hoje, nós não desistimos, conversamos bastante no intervalo e voltamos muito bem e merecia esse empate – disse David Braz, ao Sportv.

Este foi terceiro jogo entre Red Bull Bragantino e Fluminense no ano. Na primeira partida, o Tricolor venceu, na segunda, a equipe paulista levou a melhor e, dessa vez, o confronto terminou empatado. David Braz elogiou o time de Bragança Paulista e destacou que a equipe sabia que teria um duelo difícil pela frente.

– Uma equipe muito qualificada. A gente sabia que seria muito difícil, mas Graças a Deus a gente conseguiu levar um ponto para o Rio de Janeiro que é muito importante para o Campeonato Brasileiro.

