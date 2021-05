Após empate no Maracanã, Rodrigo Caio valoriza evolução defensiva do Flamengo

Longe das melhores apresentações, o Flamengo fez o suficiente para avançar como primeiro colocado do Grupo G para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. No Maracanã, no Rio de Janeiro, o time carioca não saiu do empate sem gols com o Vélez Sarsfield, da Argentina. Na saída do gramado, ao invés de lamentar a igualdade, o zagueiro Rodrigo Caio chamou a atenção para a evolução defensiva do time.

“Hoje tivemos um jogo muito difícil para definir essa liderança, jogamos contra um adversário muito duro, mas eu acho que a gente se portou muito bem. Tivemos as melhores oportunidades e acho que defensivamente a gente foi muito sólido, então isso é importante e mostra que a equipe vem evoluindo”, disse o defensor.

O zagueiro ressaltou a bela apresentação do goleiro rival Hoyos, a quem atribuiu o fato de o Flamengo não ter balançado as redes nesta quinta.

“É sempre difícil o Flamengo ficar um jogo sem fazer gol. Acredito que encontramos uma equipe muito forte, o goleiro deles fez duas defesas muito boas, mas acho que a gente foi em busca da vitória do começo ao fim. Infelizmente não conseguimos, mas foi importante a gente conseguir a primeira colocação porque isso nos garante de alguma forma alguma vantagem”.

Com o resultado, o time rubro-negro fechou a primeira fase com 12 pontos e na liderança, o que lhe permite decidir em casa nas oitavas. Estará, portanto, no pote um no sorteio da Conmebol que vai definir no dia 2 de junho os confrontos das oitavas de final da Libertadores e o chaveamento até a final.

Antes de conhecer o rival nas oitavas de final, o Flamengo retorna as suas atenções para o Brasileirão, que começa neste final de semana. Logo na estreia terá uma missão complicada, já que no próximo domingo (30), às 16h, recebe o Palmeiras, no Maracanã.

