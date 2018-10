Após empate no fim, Paulo Victor exalta o poder de reação do Grêmio

Paulo Victor precisou de apenas 45 minutos para deixar o gramado da Arena do Grêmio como exaltado no empate por 2 a 2 com o Bahia. O goleiro entrou durante o intervalo no lugar de Marcelo Grohe, que sentiu dores musculares, e não tinha condições de continuar na partida. No último lance do segundo tempo, Zé Rafael acertou uma cobrança de falta quase perfeita no ângulo direito, mas o camisa 48 estava lá para espalmar.

“Aquela última bola (falta de Zé Rafael) eu tenho que estar preparado, podia ter ido no meu canto também. Foi muito bem batida, mas graças a Deus eu consegui chegar nela”, comentou.

Quando ele entrou em campo o Grêmio já perdia por 1 a 0. Paulo Victor viu o zagueiro Jackson ser expulso logo no início na etapa final, mas acabou sofrendo outro gol, o segundo de Élber no jogo, que aproveitou um cochilo da marcação e mandou para as redes, aos 21 minutos.

Conforme o tempo passava o resultado parecia que não iria mudar, só que Marinho comandou o Grêmio na reação em busca do empate. Em jogada pela direita, Alisson encontrou Juninho Capixaba livre para descontar aos 38 minutos. Depois, praticamente na sequência, com 41, Jael marcou de pênalti e fechou o placar.

“Foi um jogo difícil. Eles ficaram com um homem a menos e a gente começou a arriscar bastante em busca do empate, infelizmente a gente acabou tomando o segundo gol. Mas isso mostra o poder de reação da nossa equipe, que em dois, três minutos conseguiu empatar o jogo”, avaliou Paulo Victor.

Embora a reação gremista tenha ido somente até o empate, o experiente meia Cícero garantiu que o Grêmio ainda está na briga pelo título brasileiro. “Nós ainda vamos ter confrontos diretos e que podem mudar bem a tabela de classificação. O importante foi mesmo a gente não perder em casa”, ressaltou.

O primeiro desses duelos vai ser diante do líder Palmeiras. O jogo será disputado no dia 14, no Pacaembu, pela 30.ª rodada.