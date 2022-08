Após empate na Vila Belmiro, Fluminense terá dois desfalques para o duelo contra o Cuiabá no Maracanã Caio Paulista, que vem atuando na lateral-esquerda, e André estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Confronto está marcado para o próximo domingo, às 16h, pela 21ª rodada







Depois do empate com o Santos, fora de casa, o Fluminense terá dois desfalques importantes para a próxima rodada do Brasileirão. O atacante Caio Paulista, que vem atuando na lateral-esquerda, e o meio-campista André estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Com isso, a tendência é que Fernando Diniz, que volta de suspensão contra o Cuiabá, domingo, às 16h, no Maracanã, opte por Welington ou Felipe Melo no meio de campo. Outra possibilidade é recuar o jovem Martinelli.

Para a lateral-esquerda, a tendência é que Pineida e Cris Silva briguem por uma vaga na equipe titular. Vale ressaltar que o primeiro entrou na reta final do empate por 2 a 2 com o Peixe, na Vila Belmiro, e deve ser o substituto de Caio Paulista.

Com o empate desta segunda-feira, o Tricolor se manteve na terceira colocação do campeonato, mas deixou o líder Palmeiras abrir uma vantagem maior – sete pontos. O time chegou a virar a partida e perdeu a chance de sair de campo com os três pontos.

