Após empate, Gabigol pede calma: ‘Não é o começo que a gente queria, mas iremos melhorar’ No Maracanã, Flamengo joga mal, e empata com o Grêmio por 1 a 1. Camisa 9 desencanta e marca, de pênalti, acabando com um jejum de sete partidas sem estufar as redes

Após o empate do Flamengo com o Grêmio por 1 a 1 no Maracanã, o atacante Gabriel Barbosa comentou sobre a atuação da equipe rubro-negra, que novamente não fez um bom jogo sob o comando do treinador espanhol Domenéc Torrent, mas conseguiu empatar a partida no final do jogo em um gol de pênalti.

– Primeiro a gente tem que ter calma, eu acho que a gente vem de um ano passado maravilhoso, que eu acho que nenhum clube brasileiro fez ou vai repetir. A gente vai tentar até o final buscar títulos, mas temos que pensar que é um novo trabalho. O Domenéc teve pouco tempo de trabalho e a gente vem conversando muito – destacou.

O jogador desencantou e marcou após sete jogos sem estufar as redes, porém não teve uma boa atuação, errou muito passes e não conseguiu dar sequências às jogadas ofensivas do rubro-negro. Segundo o atacante, a equipe buscou o resultado até o final e irá trabalhar para melhorar na sequência da temporada.

– A gente não pode criar coisas que não são verdades como peso, reunião que jogador pediu. A gente tem que ter calma, manter os pés no chão, somos um grande clube, um clube vencedor, com jogadores, que vão dar a vida até o final como hoje. Jogamos contra um grande time e buscamos o resultado até o final. Isso mostra união, comprometimento, alegria ao vencer com esse clube e tentar vencer novamente. Então, não é o começo que a gente queria, mas a gente está trabalhando, buscando, e iremos melhorar – afirmou.

Na próxima rodada, o Flamengo volta a campo no domingo contra o Botafogo, às 11h, no Maracanã. O Grêmio, por sua vez, joga contra o Vasco, no mesmo dia, às 16h, em São Januário.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também