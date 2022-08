Após empate entre Palmeiras e Flamengo, João Gomes e Danilo trocam elogios nas redes

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 20:33 Compartilhe

Após o empate entre Palmeiras e Flamengo em 1 a 1 pelo Brasileirão, os volantes Danilo e João Gomes – de Palmeiras e Flamengo, respectivamente – trocaram elogios nas redes sociais. Os jovens meias já demonstraram bastante respeito entre si nos últimos jogos em que se enfrentaram.

Danilo publicou em suas redes sociais uma imagem de disputa de bola entre os dois e escreveu uma mensagem para João Gomes:

– Você é craque, irmão. Sempre será uma honra jogar contra você. Que Deus continue abençoando você e sua temporada – escreveu Danilo.

João Gomes respondeu á publicação com um texto ao republicar a postagem de Danilo:

– Te amo, meu irmão. Que honra duelar com você. É o futuro! – respondeu João.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado contra o Fluminense no Maracanã. Já o Flamengo enfrenta o São Paulo, no Morumbi pelas semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

