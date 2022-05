Após empate do São Paulo, Ceni critica arbitragem: ‘Horrorosa para os dois lados’ Duelo contra o Fortaleza, no Castelão, terminou 1 a 1 pela quinta rodada do Brasileirão





Após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, fez críticas à arbitragem da partida. Segundo o comandante, os erros foram cometidos para os dois lados, o que atrapalhou a partida.

– O juiz picotou o jogo todo, uma arbitragem horrorosa para os dois lados, estragou o jogo. O árbitro estragou o jogo não em benefício do Fortaleza, mas o jogo como todo – iniciou o comandante tricolor.

Rogério Ceni comentou o lance que deu origem ao gol do Fortaleza, anotado por Yago Pikachu, e que garantiu o empate da equipe mandante. Segundo o técnico, Calleri foi segurado, mas o árbitro Ramon Abatti Abel não assinalou falta.

– No momento de uma falta clara, se o Calleri só cai, ele receberia a falta, que de fato foi, pois ele foi segurado várias vezes. No momento em que ele não foi segurado, ele tentou progredir, e o árbitro deixa dar sequência no lance. E aí, no cruzamento da bola do lado contrário, o Pikachu teve a felicidade de fazer o gol – avaliou Ceni.

Apesar da reclamação, o treinador do São Paulo elogiou o gol marcado por Yago Pikachu, e também comentou sobre a alta temperatura em Fortaleza.

– Temos que reconhecer o mérito, porque a bola entrou no único lugar que passaria, na gaveta, um chute de primeira, uma bola difícil de pegar. Temos que melhorar bastante aqui, está todo mundo morto no vestiário, é difícil mesmo para quem não está acostumado com essa temperatura, cansa – completou o comandante.

