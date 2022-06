Após empate do Corinthians, Gil fala sobre o clima na Arena da Baixada: ‘Aqui é sempre difícil’ Timão saiu na frente com Róger Guedes, mas Terans descontou no segundo tempo e a partida terminou empatada

O zagueiro Gil foi um dos atletas corintianos que pararam na zona mista e conversaram com os jornalistas após o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Athletico-PR, válido pela 12ª rodada do Brasileirão.





Para o defensor, a atmosfera que a torcida cria na Arena da Baixada sempre dificulta para os visitantes. Mesmo assim, ele elogiou o primeiro tempo do Timão.

– Aqui é sempre muito difícil jogar. Primeiro tempo nos comportamos muito bem, sabíamos que na segunda etapa a equipe deles iria atacar mais, mas agora é descansar e pensar nos próximos jogos – afirmou.

O Corinthians vencia o Athletico e fazia bom jogo, mas na segunda etapa o time paulista caiu de produção e os paranaense reagiram na partida. Gil lamentou a equipe não ter conseguido aumentar a vantagem para sair com os três pontos.

– Faz parte, a gente não pode chegar aqui, ser hipócrita e dizer que o placar estava garantido com 1 a 0, faz parte do jogo e agora é ter tranquilidade para fazer um jogo bom no domingo – comentou.

Aos 26 minutos do segundo tempo, Roni e Hugo Moura se desentenderam e foram expulsos pelo árbitro Vuaden. Para o defensor corintiano, o time da casa não levou vantagem após os cartões vermelhos, e disse que o clima quente faz parte dentro de uma partida competitiva.

– Muito difícil falar isso, mas faz parte. Campeonato Brasileiro, duas equipes que vão vencer, uma hora o jogo ficar mais quente, mas é tranquilidade para fazer nosso trabalho e esquecer o que aconteceu – ponderou o atleta de 35 anos.

O próximo compromisso do Corinthians é no domingo (19), contra o Goiás, pela 13ª rodada do Brasileirão, às 16h, na Neo Química Arena.

– Agora é descansar nesses dois dias e treinar bem no sábado para fazer um bom jogo no domingo, todos nós preparados para fazer um bom jogo – concluiu o zagueiro.

