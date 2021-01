Após empate do Atlético-MG no fim, Hyoran desabafa: ‘Queremos lutar pelo título’

O Atlético Mineiro perdeu grande oportunidade de se aproximar do líder São Paulo ao ficar no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29,ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado ainda poderia ser pior. O time mineiro perdia até aos 54 minutos do segundo tempo, quando Hyoran decretou o empate em cobrança de pênalti.

“Objetivo era a vitória. A gente sabia que era chance de se aproximar do São Paulo. Mas tomamos dois gols nos melhores momentos nossos, atacando. Devido ao empate no final, levamos um ponto. Não vamos desligar. Queremos lutar pelo título”, afirmou o ex-jogador do Palmeiras.

O Atlético entrou em campo realmente para conquistar os três pontos, tanto que logo no minuto inicial Vargas jogou uma bola na trave. No entanto, o Bragantino foi mais letal e aproveitou as chances criadas para ficar duas vezes à frente do marcador. O empate, no fim, acabou presenteando o desempenho do time de Sampaoli, que lutou até os minutos finais para não sair derrotado.

O resultado, porém, não agradou à equipe, que esperava se aproximar do São Paulo, que perdeu por 1 a 0 para o time reserva do Santos no domingo. O Atlético-MG ficou na terceira colocação, com 50 pontos, a seis do líder do Campeonato Brasileiro, mas com um jogo ainda a fazer.

O Atlético terá nova oportunidade para tentar se aproximar do São Paulo no domingo, às 18h15, no Mineirão, onde receberá o Atlético-GO. Já na quarta, o adversário será o Grêmio, outro candidato ao título, em Porto Alegre.

Veja também