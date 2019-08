Após empate, Cruzeiro mantém ingressos a preços populares para jogo contra Vasco

Um dia depois de o seu time empatar por 1 a 1 com o CSA, em Maceió (AL), pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira que manteve a política de vender ingressos a preços populares para o seu próximo confronto em casa pela competição. No domingo, às 19 horas, a equipe vai enfrentar o Vasco, no estádio do Mineirão, pela 17ª rodada do torneio.

A comercialização de entradas para os sócios da categoria 5 Estrelas foi iniciada na tarde desta segunda, às 16 horas, e os valores cheios dos bilhetes para este duelo com os vascaínos partem de R$ 10 (cadeiras inferiores amarelas e vermelhas). O torcedor também poderá adquirir tíquetes por R$ 20 (superior amarela) e por R$ 30 (superior vermelha), enquanto os de R$ 80 são para o setor superior roxo. Este mesmo valor também vale para a torcida visitante que pretende comparecer ao Mineirão.

As vendas online para diferentes categorias de sócios-torcedores vão até as 10 horas de quarta-feira, quando também será iniciada a comercialização de ingressos para o público em geral, que dura até as 13h de domingo. O clube também enfatizou que haverá bilhetes para não-sócios em todos os setores do estádio, cuja venda em suas bilheterias só começará na sexta-feira, às 10h.

Com estes preços acessíveis adotados mais uma vez, o Cruzeiro espera poder contar com forte apoio de sua torcida no jogo contra o Vasco. No último dia 18, quando o técnico Rogério Ceni estreou no comando do time mineiro, a equipe superou o Santos por 2 a 0 em um confronto que teve a presença de mais de 40 mil torcedores no Mineirão.

O elenco cruzeirense folgou nesta segunda-feira e vai iniciar na tarde desta terça, em treino marcado para começar às 15h30, a sua preparação para o duelo diante dos vascaínos. Com apenas 15 pontos somados em 16 partidas no Brasileirão, a equipe celeste segue a sua luta para se distanciar da zona de rebaixamento.