Após empate contra o São Paulo, Abel Ferreira segue invicto em clássicos Com o empate por 1 a 1 no Morumbi, o treinador do Verdão continua impecável nesses duelos estaduais

Com o gol de Rony nos acréscimos, o Palmeiras arrancou um empate por 1 a 1 contra o São Paulo, no Estádio do Morumbi, pelo Brasileirão, e decretou o fim do sonho do rival tricolor ser campeão brasileiro. Com isso, Abel Ferreira chegou à uma marca importante na temporada.

Desde que chegou ao Verdão, em novembro de 2020, o treinador português já acumula partidas contra os três rivais na temporada: primeiro contra o Corinthians, pelo Brasileirão, quando o Verdão goleou o rival alvinegro por 4 a 0, no Allianz Parque.

No segundo clássico, recentemente contra o Santos, no último dia 30, pela final única da Libertadores no Maracanã: mais uma vitória, desta vez por 1 a 0, com gol de Breno Lopes nos acréscimos – o gol valeu o título do torneio continental.

Agora, Abel comandou o Palmeiras no clássico que faltava e não perdeu: o Palmeiras saiu perdendo do São Paulo com gol do Tricolor aos 28 do segundo tempo, com Luciano, de pênalti, mas buscou o empate nos minutos finais da partida, com Rony, nos acréscimos.

Sendo assim, o técnico segue sem perder para os rivais, com, até o momento, duas vitórias e um empate. O próximo clássico será contra o Corinthians, dia 3 de Março, às 19h15, na Neo Quimica Arena, pelo Campeonato Paulista 2021.

