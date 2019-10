Após empate com Senegal, seleção enfrenta Nigéria no domingo

Neste sábado (12) , a seleção brasileira de futebol realiza o último treino antes do amistoso contra a Nigéria. As duas seleções se enfrentam neste domingo (13), às 20 h (9 h de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.

Após empate em 1 a 1 com o Senegal, a seleção voltou aos treinos em Singapura, no sudeste asiático. Na tarde de hoje (11), o grupo se dividiu para realizar trabalhos específicos. Quem começou jogando o amistoso contra o Senegal, ontem (10), ficou no Hotel JW Marriot para exercícios regenerativos na concentração da Seleção Brasileira. O preparador físico Ricardo Rosa e o fisiologista Guilherme Passos comandaram a atividade.

Os demais atletas do time foram para campo para um treinar com bola com o técnico Tite. Em campo reduzido, os jogadores disputaram partidas sob a coordenação dos auxiliares Cléber Xavier, Matheus Bachi e Cesar Sampaio.

*Com informações da CBF