Após emoção com homenagens, Cássio analisa opções do Corinthians: ‘Elenco qualificado’

Goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians e terceiro atleta com mais jogos pelo Timão, Cássio agradeceu as homenagens feitas pelo clube e torcida nos últimos dias.

Na sexta-feira (29), o camisa 12 concedeu entrevista coletiva após alcançar a marca de 603 partidas pelo Time do Povo. Ele recebeu uma placa de homenagens das torcidas organizadas, além de uma luva de ouro da Nike e um vídeo de Tom Brady, jogador de futebol americano.

Antes da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, a torcida também prestou homenagens ao Gigante, com um mosaico para o goleiro antes da partida. O camisa 12 falou sobre a emoção vivida nos últimos dias e se mostrou surpreso com o mosaico na Neo Química Arena.

– Agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, sou eternamente grato. Com certeza hoje foi um dos dias mais emocionantes no Corinthians. Tenho que agradecer a tanta gente que ajudou a proporcionar isso. A gente não chega a lugar algum sozinho, graças a Deus Ele tem me abençoado com mais uma temporada no Corinthians. Tantas pessoas me ajudaram, lógico, me dediquei, mas tive o suporte de muitas pessoas. Agradecer desde o presidente Duílio, pessoal da Nike, do Corinthians. Hoje o mosaico foi uma grande surpresa, não esperava – revelou o capitão corintiano na zona mista após vencer o Botafogo.

Questionado sobre a qualidade e profundidade do elenco corintiano para brigar pelo título nas três competições, Cássio se mostrou satisfeito com as peças no elenco, especialmente com os retornos dos lesionados e as chegadas de Yuri Alberto, Balbuena e Fausto Vera.

– Infelizmente foi um período que os jogadores acabaram se machucando, o calendário é puxado. Agora que recuperou todo mundo, temos um grupo bom de jogadores, elenco qualificado – afirmou.

O goleiro do Timão também falou sobre as críticas que vinha recebendo desde a temporada passada até o início da temporada.

– Sempre tive a humildade e pés no chão de respeitar, muitas vezes não gostar mas aceitar as críticas, e evoluir em cima delas. Quando todos estão falando bem, continuar com os pés no chão, trabalhando para evoluir – ponderou.

Cássio analisou a vitória sobre o Glorioso e falou que o Timão teve chances de ampliar a vantagem durante a partida.

– A gente vinha de um resultado negativo e uma vitória hoje era importante para nós nos mantermos entre os primeiros. Jogo difícil, Botafogo é qualificado. Conseguimos controlar o jogo, teve a defesa no final. Em outros momentos a gente poderia ter feito 2 a 0. Jogo equilibrado, Brasileiro é equilibrado, importante foi o empenho, dedicação, para sairmos com a vitória – concluiu o goleiro.

Na terça-feira (2), o Corinthians recebe o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, às 21h30.

