Após elogios, Rogério Ceni reforça coro pela permanência de Gerson no Flamengo: ‘Espero que ele possa ficar’ Treinador destacou a atuação do volante na vitória sobre o Palmeiras, neste domingo

Em meio a negociações com o Olympique de Marselha, Gerson pode estar vivendo seus últimos dias no Flamengo. Após atuações abaixo da média, o volante não brilhou, mas foi importante para a vitória rubro-negra sobre o Palmeiras neste domingo, de acordo com o técnico Rogério Ceni.

– Converso sempre com todos, com o Gerson em especial eu converso bastante. Acho que ele fez um ou dois jogos um pouco abaixo da média dele, que é uma média muito alto, tanto que está indo para a seleção brasileira. Hoje acho que ele fez uma partida muito boa, bem mais consistente. Acho que um dos fatores importantes para esse zero no placar foi essa transição mais rápida do Gerson junto com o Diego, eles ajudaram muito. Hoje ele estava bem mais atento no jogo.

O treinador também ressaltou que Gerson vem “tratando com naturalidade” a situação e reforçou o coro pela permanência do jogador no Flamengo.

– Não acho que (a negociação) esteja atrapalhando, vem tratando com naturalidade, sendo a mesma pessoa todos os dias. Joga uma garrafinha de água no banco quando está nervoso, faz parte do pacote, faz parte. Não sei como anda a negociação, mas espero que ele possa ficar. Se a direção não pode dar uma resposta final, também não tenho a noção exata do assunto.

Após a vitória sobre o Palmeiras, o Flamengo ficará um período de 10 dias sem jogos devido às convocações de atletas na Data Fifa. A equipe volta a campo no dia 10 de junho, contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil.

