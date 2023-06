Após elogios, Paolla Oliveira publica novas fotos de maiô fio-dental branco

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/06/2023 - 18:24 Compartilhe

Após divulgar, nesse sábado (24), um vídeo em que aparece utilizando um maiô fio-dental na cor branca em uma praia, a atriz Paolla Oliveira resolveu divulgar nova imagens do ensaio em seu perfil no Instagram.

“Sobre ângulo e perspectiva”, escreveu Paolla em sua legenda deste domingo (25), recebendo, novamente, diversos elogios de seus seguidores.

“Essa mulher me faz ficar em dúvida se sou heterossexual”, escreveu uma fã. “Como fazer milhões de mulheres se sentirem mais confortáveis com seus corpos com apenas alguns cliques e ângulos perfeitos! Obrigada por compartilhar tanta beleza e verdade, Paolla! 😍Postagens assim são extremamente necessárias num mundo de filtros e ângulos distorcidos!”, disse outra seguidora.

Confira:

