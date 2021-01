Após eliminar o Liverpool, Bruno Fernandes diz não se conformar com as derrotas: ‘Não é normal’ Meia português do Manchester United marcou o gol de falta que eliminou o Liverpool na FA Cup neste domingo

Neste domingo, o Manchester United eliminou o Liverpool da FA Cup em uma difícil partida, que terminou com um 3 a 2 no placar após um belo gol de falta marcado por Bruno Fernandes. O português, que começou no banco, falou sobre não ser titular na partida e sobre derrotas de forma geral.

Após marcar o golaço de falta, Bruno Fernandes, em entrevista à BBC, falou sobre o fato de ter começado no banco de reservas em uma partida contra um rival por supostamente estar cansado.

– Cansado? Aos 26 anos não posso estar cansado. Se me sinto cansado agora, quando chegar aos 32 anos já não vou conseguir jogar, ou vou fazer um jogo a cada cinco. Não estou cansado. O treinador sabe o que é melhor para a equipe e decidiu dar uma oportunidade ao Donny van de Beek contra o Liverpool. É justo, porque ele está trabalhando muito bem e vai ser um jogador importante para nós – disse Bruno.

O jogador ainda comentou sobre a sua gana por vitórias, algo que a torcida do Manchester United dizia faltar no clube.

– Não me conformo com a ideia de perder jogos. Não é normal. Seja com os meus amigos, irmãos, ou com os vizinhos, eu quero sempre ganhar. É uma forma de pensar que vai estar sempre comigo – concluiu Bruno Fernandes.

O Manchester United é o líder do Campeonato Inglês com 40 pontos em 19 partidas, e enfrenta o Sheffield United nesta quarta-feira, às 17:15 (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada da competição.

