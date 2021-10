Após eliminação, Renato Gaúcho entrega cargo, mas diretoria do Flamengo não aceita

Após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Athletico-PR, nesta quarta-feira (27), o técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, entregou o cargo, porém a diretoria do clube não aceitou a demissão. As informações são do Globo Esporte.

Renato teria sido convencido a permanecer no Mengão pelo vice-presidente, Marcos Braz, e pelo diretor-executivo de futebol, Bruno Spindel, ainda no vestiário do Maracanã, palco da derrota por 3 a 0 para o Furacão.

Ainda de acordo com o “ge”, o técnico se reuniu com os homens fortes do clube logo após o término da partida, e assumiu a responsabilidade pelos resultados ruins do time. Braz e Spindel se recusaram a aceitar a entrega do cargo e disseram contar com o trabalho de Renato para a sequência da temporada.

Na entrevista coletiva pós-jogo, Renato voltou a assumir a responsabilidade pela eliminação do Flamengo.

“Se tem um culpado aqui, esse único culpado sou eu. Responsabilidade toda minha. O grupo não teve culpa de nada. O Athletico foi quatro vezes e conseguiu fazer três gols. O Flamengo criou mais de 20. Um time desorganizado não consegue criar assim”, disse o treinador.

Se tem o apoio da diretoria do clube, Renato Gaúcho começa a ser pressionado pela torcida rubro-negra. Durante a partida desta quarta, o técnico foi bastante xingado por torcedores, que chegaram a gritar pelo ex-técnico do clube Jorge Jesus. “Olê, olê, olê, olê, Mister, Mister”, em referência ao apelido do português.

