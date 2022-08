Após eliminação na Libertadores, Willian encaminha saída do Corinthians

Parceria Lance & IstoÉ 10/08/2022 - 0:29 Compartilhe

Willian não deve mais jogar pelo Corinthians.

A eliminação para o Flamengo, nas quartas de final da Libertadores, foi o estopim para que o camisa 10 encaminhasse a sua saída do clube alvinegro.

O destino tem tudo para ser o Fulham, da Inglaterra, que nas últimas semanas fez um contato pelo jogador. Os oito anos que morou em Londres, quando defendia Chelsea e Arsenal, pesa para o favoritismo dos ingleses, já que o Willian e a família não teria problemas para adaptação ao local.

No entanto, o Fenerbahçe, da Turquia, também sinalizou o interesse. O clube é treinado pelo português Jorge Jesus, ex-Flamengo. O profissional solicitou à diretoria da equipe turca a contratação do meia-atacante.

Questões familiares foram fundamentais para que Willian quisesse deixar o Timão.

Tudo começou em abril, quando o atleta recebeu ameaças virtuais após a derrota para o Always Ready, da Bolívia, na estreia da Libertadores. Houve até mesmo abertura de Boletim de Ocorrência e identificação do infrator.

Mesmo depois do episódio, a esposa e filhas do camisa 10 sempre se sentiram inseguras, o que pesou no desejo de Willian de deixar o Corinthians.

O estafe do atleta foi comunicado, mas, a princípio, não havia propostas, o que mudou nas últimas semanas.

A situação será discutida internamente nos próximos dias. A diretoria corintiana ainda buscará reverter a situação, mas pessoas escutadas pelo LANCE! afirmam que isso é praticamente impossível e que o jogador está irredutível quanto ao desejo da saída.

